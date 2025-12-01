Kazajistán elevó protesta formal a Ucrania por el ataque con drones del sábado contra la terminal de carga del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) en el puerto ruso de Novorossíisk, tercer incidente contra infraestructura civil garantizada por derecho internacional. El portavoz Aybek Smadiyárov enfatizó que daña relaciones bilaterales y exige medidas preventivas.​

El Ministerio de Exteriores kazajo calificó el bombardeo como «deliberado» en aguas del puerto, recordando dos agresiones previas. Espera respuesta ucraniana para evitar repeticiones que afecten estabilidad energética.​

Sistemas de seguridad activaron cierre de válvulas, evitando derrame de crudo. KTK monitorea agua marina y ecología; terminales restantes operarán sin amenaza de drones náuticos o aéreos.​

El consorcio integra Kazajistán, EE.UU., Rusia y europeos, acusando a Ucrania de atacar intereses multilaterales. En 2024 transportó más de 63 millones de toneladas de petróleo kazajo vía Rusia.​

Ucrania reivindicó el golpe vía Andriy Kovalenko, confirmando destrucción de atracadero con drones navales. Forma parte de ofensiva contra sector energético ruso: refinerías, gasoductos y depósitos desde meses.​

Kazajistán evalúa rutas alternativas para exportaciones. El ataque paralizó operaciones temporalmente en puerto clave del Mar Negro.​

Rusia denunció «terrorismo» ucraniano vía María Zajárova, vinculándolo a daños previos en petroleros rumbo a Novorossíisk.