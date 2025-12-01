Miles de libaneses colmaron calles de Beirut este domingo para dar la bienvenida al papa León XIV, agitando banderas del Vaticano y Líbano con anhelo de paz tras un año de alto el fuego con Israel. Su gira, bajo el lema ‘Bienaventurados los que hacen la paz’, llega tres días después del aniversario bélico y en medio de ataques persistentes.​

Randa Qossayir (45), representante parroquial en el Aeropuerto Internacional, expresó a EFE: «Significa que Oriente no se sienta excluido y que Dios está con nosotros». Sobreviviente de cáncer, sintió «fuerza» en la bendición papal: «Volábamos».​

«Tenemos suficientes guerras desde que nacemos hasta morir, bajo estrés psicológico. Es hora de descansar», agregó Qossayir, una de 100 seleccionados para la ceremonia donde León XIV aterrizó desde Turquía, recibido por Joseph Aoun con 21 cañonazos y Guardia Republicana.​

Jane Haswani (35), de la Asociación de Guías del Líbano, organiza encuentros juveniles en Bkerke y misa multitudinaria. «Estamos contentos de que la cabeza de la Iglesia vea el trabajo joven en el corazón libanés», celebró.​

En ruta al Palacio Presidencial de Baabda, miles aguardaron en carreteras; en Dahye (suburbios chiíes), niños Scouts Imam Mahdi (afiliados a Hizbulá) saludaron pese a denuncia previa contra Israel.​

Agenda incluye oración en tumba de San Charbel (Annaya), visita hospital Croix (Jal Ed Dib) y silencio por explosión puerto 2020 (218 muertos). León XIV enfatiza unidad en país multiconfesional (34% cristianos).​

La visita, primer tramo tras Turquía, busca reconciliación en Medio Oriente tenso, con líderes políticos y ecuménicos.