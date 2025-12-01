Luis Carlos Vengoechea, esposo de la venezolana Dayana Carolina Ochoa (40), confesó a autoridades haber asesinado a ella y a su hija Lucía (10) hace tres meses en el barrio Me Quejo de Barranquilla, Colombia.

La confesión del asesino desata conmoción tras advertir fríamente: «Nunca por más que se esfuercen las van a encontrar». La Policía Metropolitana intervino para evitar linchamiento comunitario mientras espera orden judicial para excavar la vivienda.​

Dayana y Lucía desaparecieron desde hace tres meses, sin rastro pese a búsquedas de familiares, amigos y vecinos que creían habían emigrado a trabajar. Sospechas crecieron por mensajes extraños en redes y WhatsApp de Dayana, con lenguaje formal inusual y chats temporales activados.​

Malos olores emanando de la casa, aves de carroña sobrevolando y excavaciones improvisadas por residentes alertaron a la comunidad. Vecinos recordaron gritos nocturnos de la mujer y la menor, atribuyendo inicialmente culpabilidad al esposo.​

Tras detención de Vengoechea, la Policía acordonó el sitio para preservar evidencias. La comunidad, indignada, intentó agredir al sospechoso principal, pero efectivos metropolitanos lo protegieron durante traslado.​

Autoridades confirmaron que Dayana residía en el barrio con su pareja, quien alegaba viaje a Venezuela negado por parientes allá. La confesión escalofriante impulsó pesquisas urgentes en la propiedad.​

Fiscalía y Policía esperan autorización para excavaciones formales, verificando el lugar de los presuntos crímenes. Vecinos exigen justicia rápida por la trabajadora venezolana conocida en la zona.​

El caso resalta vulnerabilidad de migrantes y fallas en denuncias tempranas; investigaciones continúan para esclarecer móvil y ubicación exacta de los cuerpos.