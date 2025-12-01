Una Ford F-1 1950 roja, famosa en competencias de piques ilegales de El Tigre, se destrozó contra un poste de alumbrado público durante la madrugada de este domingo 30 de noviembre, dejando dos personas heridas en la avenida Francisco de Miranda.

El impacto ocurrió frente a la panadería La Catedral, cuando el conductor perdió el control del volante en una vía concurrida del municipio Simón Rodríguez, Anzoátegui.​

Los lesionados responden a los nombres de Víctor Eduardo Saman, de 27 años, quien presenta traumatismo toracoabdominal cerrado y permanece internado en una clínica privada de la zona. Su acompañante, Marielis Ramos de 25 años, sufrió una herida abierta en la región frontal, requiriendo atención médica inmediata.​

La Pickup Ford, con placa AF1816, quedó irreconocible tras el choque violento que también derribó el poste eléctrico, afectando momentáneamente el alumbrado público en el sector. Vecinos alertaron a emergencias al escuchar el estruendo y ver el vehículo volcado.​

Efectivos de Protección Civil llegaron rápidamente al sitio para estabilizar a las víctimas, inmovilizarlas y coordinar su traslado a centros asistenciales. Los paramédicos aplicaron primeros auxilios en el lugar antes de evacuarlos.​

La Policía Municipal de Simón Rodríguez y Bomberos de Anzoátegui acordonaron la zona para investigar las causas del siniestro, descartando inicialmente exceso de velocidad o fallas mecánicas en el vehículo clásico. Autoridades recolectaron evidencias del asfalto y el poste dañado.​

Este tipo de accidentes resalta los riesgos de los vehículos antiguos en eventos informales de piques, comunes en El Tigre, donde la falta de medidas de seguridad pone en peligro vidas. Las autoridades llaman a la precaución en avenidas como Francisco de Miranda.​

Los heridos evolucionan favorablemente bajo supervisión médica, mientras se restablece el servicio eléctrico y se repara la infraestructura vial afectada. El Cicpc podría sumarse a las pesquisas si se detectan irregularidades.​