Dos hermanitos murieron calcinados la noche del viernes 28 de noviembre en un incendio que arrasó su vivienda en el sector Curricán, municipio Mara, estado Zulia, mientras quedaban solos y encerrados.

Los niños, identificados como Alexander Duarte (8 años) y Luírianny Duarte (3 años), fueron hallados abrazados en el interior de la casa destruida.​

El siniestro se originó alrededor de las 8:20 p.m. en El Moján, parroquia San Rafael, donde los pequeños permanecían sin supervisión adulta. Un tercer hermano de 10 años logró salvarse milagrosamente al escapar por el techo, aprovechando la ausencia de algunas láminas de zinc, y salió en busca de auxilio.​

Vecinos del sector, alertados por las llamas, acudieron de inmediato con objetos contundentes para forzar puertas y ventanas. Al no lograr ingresar rápidamente, hicieron un boquete en la pared de la casa, ubicada en la avenida 9 cerca de la playa, pero el fuego ya había consumido gran parte de la estructura.​

Pese a los esfuerzos desesperados de la comunidad, los rescatistas encontraron los cuerpos sin vida de los Duarte ya abrasados. Testigos relataron que la vivienda quedó totalmente destruida, dejando consternados a los pescadores y familias residentes en la zona.​

Bomberos del municipio Mara y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron al lugar para realizar el levantamiento de los cadáveres y las primeras averiguaciones. La escena fue acordonada para preservar evidencias.​

Las autoridades preliminarmente presumen que el incendio pudo deberse a un cortocircuito entre el cableado eléctrico y el techo de zinc.

El Cicpc inició pesquisas para determinar el origen exacto del fuego y esclarecer por qué los niños estaban solos y encerrados en ese momento.​

La tragedia ha enlutado a la familia Duarte y conmocionado al sector El Curricán, donde organismos de seguridad como Policía municipal y regional apoyan las diligencias. Las investigaciones continúan para evitar similares desenlaces en la comunidad.