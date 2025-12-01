Al menos cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas en un tiroteo que irrumpió en una celebración familiar en un salón de banquetes de Stockton, California, la noche del sábado.

El incidente ocurrió poco antes de las 18:00 en la cuadra 1900 de Lucile Avenue, según Heather Brent, portavoz del Sheriff del condado de San Joaquín.​

La reunión correspondía a una fiesta de cumpleaños infantil, confirmada por el vicealcalde Jason Lee, quien expresó devastación en Facebook: «Una fiesta de cumpleaños nunca debería ser un lugar donde las familias teman por sus vidas». Brent indicó que entre fallecidos y heridos había niños y adultos, calificándolo de «inconcebible».​

Las víctimas fatales incluyen tres niños de 8, 9 y 14 años, más un adulto de 21; uno de los heridos es un menor de 9 años en condición estable en Dignity Health St. Joseph Medical Center. Aún no se divulgan géneros ni estados completos, priorizando la identificación del sospechoso.​

Autoridades investigan si los disparos vinieron de dentro o fuera del salón, colaborando FBI, policía de Stockton y agencias locales. Brent sugirió un «incidente selectivo», con persecución de dos sospechosos varones, aunque ninguno arrestado.​

La alcaldesa Cristina Fugazzi lamentó el suceso en fin de semana de Acción de Gracias: «Las familias deben estar juntas en el hospital, rezando para que sobreviva su ser querido». Pidió a testigos entregar información, videos o datos a la Oficina del Sheriff.​

El gobernador Gavin Newsom fue notificado; su oficina coordina con emergencias estatales y monitorea. La balacera sigue al tiroteo del miércoles contra dos guardias nacionales en Washington, donde uno murió cerca de la Casa Blanca.​

El presidente Donald Trump calificó aquel ataque como «acto de maldad, odio y terrorismo contra la nación». En Stockton, persiste la búsqueda del atacante, con autoridades urgiendo colaboración ciudadana para esclarecer el móvil.