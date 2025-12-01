La Primera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María inició investigación preliminar por doble homicidio tras hallar sin vida a Katerin del Valle Zambrano López (34, venezolana) y Daniel Alexander Arbañil Tejeda (peruano) en un departamento del piso 17 de un edificio en Breña.

La mujer yacía en el suelo con sangre alrededor de la cabeza, mientras el hombre estaba en una cama con un balazo en la boca; el arma de fuego se encontró en la misma habitación.​

El fiscal Luis Enrique Sánchez Valverde dirigió las diligencias iniciales, incluyendo recojo de huellas, proyectiles y evidencias. Dispuso que el Depincri Breña-Pueblo Libre continúe con necropsias, pericia balística, inspección técnico-policial y revisión de cámaras de seguridad.​

Katerin Zambrano residía en Perú desde hace ocho años, regentaba una tienda de celulares en Cercado de Lima y alquiló el departamento 15 días antes.

La Policía investiga como presunto feminicidio seguido de suicidio, basado en posiciones de cuerpos y heridas; los restos fueron hallados por su hija adolescente tras llamadas sin respuesta.

