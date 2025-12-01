Argentina exigió este lunes a la Corte Penal Internacional (CPI) una respuesta “inmediata” ante los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y denunció que la situación en el país sudamericano “se ha deteriorado aún más” tras las elecciones consideradas fraudulentas de julio de 2024.

El representante argentino ante el CPI, Diego Emilio Sadofschi, lamentó la falta de avances desde que en 2021 la Fiscalía del tribunal anunciara el cierre del examen preliminar y la apertura formal de la investigación sobre Venezuela. Sadofschi denunció que persisten las “detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen venezolano”.

Indicó que estos hechos requieren “investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo órdenes de arresto contra los principales responsables”, un paso que el CPI aún no ha dado en este caso. La exigencia refleja la preocupación por la situación de los derechos humanos y la lentitud percibida en la justicia internacional frente a Venezuela.