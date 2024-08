Una vez más las denuncias se dan a conocer por parte de los afiliados de TV Zamora en Upata, los cuales, exigen a la empresa de telecomunicaciones y servicio de fibra óptica (internet) mejorar, porque existen muchas fallas de manera continua y ellos alegan que el mes de pago no es gratificado, pues, no gozan de lo que ofrecen, pero en caso de faltar un día de pago, les cortan el servicio.

Ciudadano de nombre Luis, quien omitió su apellido por seguridad, destacó que la empresa no cumple con el buen servicio que presentan al momento de captar usuarios, “tardamos un día de pago y nos suspenden todo, los habitantes de Las Siete Colinas, nos sentimos molestos porque la empresa ignora los llamados que se les hace al pedir un mejor servicio y de calidad, pero, si están atentos a que llegue el día de cobro”.

Las familias de la comunidad mencionada levantan sus voces para exhortar al gerente de TV Zamora, atender esta situación que ha venido ocurriendo desde hace un mes, también, los comerciantes, empresarios, emprendedores y clientelas, denunciaron las continuas fallas en el servicio de internet, lo que perjudica sus trabajos, por tanto, esperan que sus quejas sean escuchadas y atendidas.

Señal de mala calidad

Algunos comerciantes han manifestado que en meses anteriores se han dirigido a las oficinas de la cablera para solicitar que mejoren el servicio, sin embargo, no son atendidos, destacan que en algunos espacios es óptimo, pero, en algunas comunidades no llega eficaz, solicitan y denuncian; no a las fallas continuas, no al cobro puntual de un mal servicio y no a la falta de comunicación.