Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana detectaron y destruyeron, en el sector Carida del Estado Amazonas, materiales logísticos utilizados para la minería ilegal, informó el comandante estratégico operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez.

El alto oficial castrense detalló que los uniformados en labores de patrullaje y escudriñamiento encontraron, un total de nueve moto bombas de 15 HP; ocho tambores plásticos con capacidad de 220 litros; ocho Tames; 20 metros de manguera; 40 metros de plástico negro.

En este sentido, recordó, en un mensaje publicado en Instagram, que en Amazonas está prohibida la explotación minera y de hidrocarburos, de conformidad a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico.

“El suelo del territorio nacional no se negocia, no se vende y no podrá ser enajenado. Los parques nacionales y áreas forestales deben ser protegidas por toda la ciudadanía, ya que los mismos se encuentran bajo régimen de protección especial de conservación”, resaltó.