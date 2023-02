El asesinado de la Dj colombiana, Valentina Trespalacios, revolucionó y sigue revolucionando a los medios de comunicación internacionales, no solo por el atroz asesinato sino por lo que se conoció después del hecho.

Tras el asesinato, han surgido detalles sobre el homicidio perpetrado por John Poulos, quien había conocido meses atrás del incidente por internet.

Una amiga de la Dj afirmó que la joven mantenía una relación con otra persona, al mismo tiempo que estaba con Poulos, de hecho, presuntamente trataba de ocultar su romance.

El hombre de, también, nacionalidad colombiana, se desempeña como inversionista en criptomonedas y cannabis.

Además, de mantenerse en el anonimato, dio detalles sobre su relación con Valentina, iniciaron aproximadamente a mediados del 2011.

«Yo quedé en shock, no lo podía creer», dijo el novio.

«Empiezo a ver que tenías llamadas pérdidas y mensajes. Desperté a un amigo que se llama Sebastián y a su novia diciéndole que ‘Valentina está muerte’. Me mandaron un artículo de periódico donde no decía el nombre de ella, solo decía que habían hallado un cuerpo en una maleta», continuó.

Asimismo, agregó que «hablé con ella por mensaje, el día 21 de enero a las 2:20 de la tarde, hablé con ella por Instagram. Le estaba reclamando por una foto que publicó de una cena, le pregunté ‘¿Con quién estaba?’ y ella contestó ‘con unos amigos’».

Para cerrar, reveló que se iban a encontrar para hablar sobre algo importante, él asumió que sería para contarle sobre la existencia de John.

En este momento, «se puso furiosa», ya al día siguiente «se calmó y hablamos. Me dijo que no va a desperdiciar los últimos días que íbamos a estar juntos. Me escribió que nos quedaban pocos días juntos y tiene que decirme algo en persona, que no sabe como yo lo pueda tomar», concluyó.