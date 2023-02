Los militares retarán el jueves al anfitrión Leones del Caracas, monarca de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), en el cuarto y último cotejo de la tanda inaugural de la contienda que culminará el 10 de febrero.

Romero se presentará, a las 8:30 pm, en el estadio Monumental de Caracas-Simón Bolívar, donde aspira a darle al equipo canalero su primer triunfo en la competición que reunirá a elencos de ocho naciones. El iniciador de Caracas será el refuerzo David Ramos, derecho de Bravos de Margarita, que lanzó durante el Round Robin de la LVBP con Tigres de Aragua.

El lanzador zurdo, de 39 años de edad, aspira a tener una buena performance con la novena castrense que, de acuerdo con medios de comunicación de Venezuela, se enfrentará a unos melenudos en un coso con capacidad para 38.000 personas.

Se espera que el escenario esté abarrotado de fanáticos en el choque que será precedido por un espectáculo musical, algo que generará un ambiente único. Eso motiva bastante al serpentinero.

“Estarán muchos fanáticos y es algo que me llena de emoción, porque me gusta que los fans estén allí, atentos al juego. Eso me llena de energía”, dijo el tirador siniestro en un diálogo con RPC.

Romero, quien en La Major League Baseball (MLB) tuvo una pasantía con Azulejos de Toronto –con el que dejó una marca de 1-0 con una efectividad de 3.86 en siete aperturas-, liderará la rotación de Chiriquí en el torneo internacional.

El staff de pitcheo lo completan Harold Araúz, Edison Frías y Steven Fuentes, quienes tendrán la misión de ayudar la novena a conseguir un pase a semifinales, a la que accederán las agrupaciones que ocupen las cuatro primeras casillas de la tabla.

Luego de jugar con Caracas, Generales chocará en sucesión con Vaqueros de Montería (Colombia), Wildcats KJ74 (Curazao), Indios de Mayagüez (Puerto Rico), Tigres de Licey (República Dominicana), Cañeros de Los Mochis (México) y Agricultores (Cuba).

José Mayorga, director de Chiriquí, espera que su escuadra supere la primera vuelta para avanzar a los playoffs, que marcarán el comienzo de una etapa de eliminación en la que la tropa aspira a ser muy competitiva.

“Las expectativas son dar el mejor esfuerzo y tratar de quedar entre los cuatro primeros equipos y tratar de llegar a la final”, dijo Mayorga a Crítica en Línea, al que le admitió que la meta de Generales será emular lo hecho por Toros de Herrera (Panamá) que alzó el trofeo de la Serie del Caribe 2019, disputada en Ciudad de Panamá.