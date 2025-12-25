Cada diciembre, Venezuela se convierte en una gran cocina, debido a que, en cada hogar, las familias venezolanas se reúnen a repetir un ritual que trasciende generaciones: las hallacas.

La hallaca, más allá de ser un plato navideño que engalana las mesas en Navidad, se ha convertido en un símbolo nacional de Venezuela. Su rica historia, etimología y variaciones regionales reflejan la diversidad cultural del país y reafirman la identidad nacional.

Este plato típico tiene su origen siglos atrás en el período prehispánico, antes de la llegada de los españoles (que con ellos llegaron los esclavos), cuando los primeros indígenas preparaban una pasta de maíz molido y la cocinaban envuelta en hojas, al que le daban forma de pastel.

Elaboración

No se puede decir que existe una receta estándar para la preparación de la hallaca. Cada región del país tiene sus propias variaciones en cuanto a los ingredientes y el estilo de preparación, lo que demuestra la diversidad cultural y gastronómica de Venezuela.

Sin embargo, independientemente de la región, en la elaboración de la hallaca, los ingredientes que no pueden faltar son: harina de maíz, hojas de plátano, carne de res, pollo y cochino, según la región, pasas, alcaparras y aceituna y pabilo para su envoltura.

Pero más allá de ello, su elaboración es prácticamente un ritual social, donde las familias se reúnen para compartir en medio de alegría y al ritmo de las gaitas. Cada persona se integra para formar parte de su preparación, y es esa tradición lo que hace de este plato navideño un símbolo de la unidad y el amor que caracteriza a los venezolanos.

Venezuela postulará a la hallaca ante la Unesco

Ante el valor cultural que tiene este plato navideño, el Gobierno nacional ha decidido postular a la hallaca venezolana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Recientemente, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que el expediente de postulación está listo para ser entregado próximamente ante el organismo.

La decisión de postular este plato emblemático de la Navidad venezolana, busca asegurar su reconocimiento y salvaguardia a nivel mundial. El Centro de la Diversidad Cultural fue la entidad responsable de elaborar el extenso expediente, que incluye un levantamiento bibliográfico e investigación sobre el origen y las diversas variantes de este manjar, que fusiona herencias indígenas, africanas y europeas.