Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a una mujer por presunto trato cruel contra sus dos hijos menores de edad en Barcelona, estado Anzoátegui. Así lo informó el director del organismo, Douglas Rico.

La comisión de la Delegación Municipal Barcelona realizó el procedimiento en el sector Las Mercedes, calle La Redoma.

La detenida, identificada como Dairimar Cristi Suniaga Marcano (29), es señalada de agredir reiteradamente a sus hijos de siete y once años.

La investigación comenzó tras la denuncia de un familiar. Según las pesquisas, la mujer sometía a los niños a agresiones físicas constantes con las manos y objetos contundentes, como palos, lo que les causó múltiples hematomas.

​Las averiguaciones determinaron que los ataques estaban motivados por la exigencia de dinero al padre de los menores.

Tras reunir las pruebas, los funcionarios capturaron a la sospechosa y notificaron el caso a la Fiscalía 16ª del Ministerio Público de Anzoátegui, instancia que continuará las actuaciones legales.