La Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas del Cicpc en Punto Fijo logró esclarecer el femicidio de Dorelis Francelina Zambrano, de 44 años, ocurrido el pasado jueves 18 de diciembre en una edificación en ruinas de la parroquia Carirubana, estado Falcón.

El director del Cicpc, Douglas Rico, informó que el agresor, Giovanny Gregorio Hurtado Díaz, expareja de la víctima de 58 años, sometió a Zambrano tras una discusión originada por la reciente ruptura de la relación. Movido por los celos, el hombre la golpeó con piedras y un tronco, además de abusar de ella, hasta provocarle la muerte.

Tras cometer el crimen, Hurtado Díaz huyó del lugar. Gracias a un exhaustivo trabajo de investigación e inteligencia, las comisiones del Cicpc lograron localizarlo y capturarlo, quedando a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial.