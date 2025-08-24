Tras una intensa búsqueda por parte de sus familiares, fue hallado sin vida el señor Rogger Dicotot, de 79 años, que fue reportado como desaparecido el pasado 10 de agosto.

El septuagenario, quien padecía de Alzheimer, lo encontraron en una zona boscosa en un sector de Puerto Ordaz.

El hallazgo se produjo el viernes, 22 de agosto, según confirmaron fuentes policiales

La familia de Dicotot había iniciado una campaña de búsqueda masiva, pidiendo ayuda a la comunidad para encontrarlo.