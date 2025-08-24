La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, reafirmó este viernes su compromiso con la celebración de elecciones generales «libres, limpias y democráticas» el próximo 30 de noviembre.

Durante la ceremonia de celebración del 12 aniversario de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), la presidenta reiteró además su exigencia de «no más fraudes electorales, no más golpes de Estado» en Honduras.

«Como comandante general de las Fuerzas Armadas, transmito nuestro compromiso de elecciones libres, limpias y democráticas este 30 de noviembre. No más fraudes electorales, no más golpes de Estado», declaró Castro.

El próximo 30 de noviembre «iremos todos a votar y la refundación continuará» en Honduras, enfatizó la mandataria, al tiempo que instó a los soldados a “mantenerse firmes y vigilantes”, recordándoles que son “herederos en la defensa de la libertad”.

Las elecciones del 30 de noviembre serán las duodécimas desde el retorno de Honduras a la democracia, luego de casi dos décadas de gobiernos militares, y los hondureños elegirán al presidente, a tres designados presidenciales (vicepresidentes), a 298 alcaldes, a 128 diputados del Congreso Nacional y a 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.

La persona electa sucederá a Xiomara Castro, cuyo mandato concluye el 27 de enero de 2026.

En materia de seguridad, la jefa de Estado destacó que la Policía Militar ha asumido el compromiso de combatir el crimen organizado y el narcotráfico, y cooperar en acciones con la Policía Nacional, seguridad y las Fuerzas Armadas.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad aprobó, entre otros, el «Plan de Solución contra el Crimen», gracias al cual, según Castro, la tasa de homicidios habría descendido de 41 a 26 por cada 100.000 habitantes en los últimos tres años, y se estaría recuperando territorio que anteriormente estaba bajo el control del crimen organizado.

Castro hizo un llamado a seguir «construyendo paso a paso una Honduras más segura, más justa y en paz».