El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de «éxito total» el inicio de la jornada convocada durante todo el fin de semana, en respuesta al patrullaje de buques que planteó EEUU en el mar Caribe.

Maduro destacó que este sábado ha sido un «éxito total el inicio de esta jornada de reorganización dinámica de todas las fuerzas populares, militares, policiales del sistema defensivo».

Asimismo, afirmó que este ha sido un «gran proceso de alistamiento de milicianos, milicianas, cuerpos combatientes, ciudadanos y ciudadanas» que se han integrado al sistema defensivo nacional. Según el presidente, este sistema ha sido construido para garantizar «la paz, el ejercicio pleno de la soberanía y la integridad territorial».

El mandatario reiteró que «el pueblo patriótico ha dado un paso al frente» en la reorganización de las fuerzas populares y militares.