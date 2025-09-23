La mañana de este lunes 22, fue recuperado el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en el río Tuy, a la altura del Puente del Indio, en el municipio Paz Castillo.

El hallazgo movilizó a varios organismos de seguridad y rescate que trabajaron en conjunto para extraer el cuerpo y realizar las investigaciones preliminares.

Protección Civil de Paz Castillo, a través de un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de un cuerpo flotando en el río, coordinó con el Instituto Autónomo de Protección del Estado Miranda (IAPEM), Bomberos de Miranda, Policía Municipal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para atender la emergencia.

El cadáver fue localizado sobre unas rocas en medio del cauce, por lo que los funcionarios realizaron labores de extracción y traslado. Luego, el cuerpo fue puesto a disposición del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), donde se iniciarán los procedimientos correspondientes para su identificación y la determinación de las causas de fallecimiento.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias que rodean este hallazgo. Hasta el momento no se han reportado detenciones ni pistas concretas sobre la identidad del fallecido.

La comunidad del municipio Paz Castillo se mantiene en alerta ante este suceso, que ha generado preocupación entre los vecinos por la presencia reiterada de casos similares en zonas cercanas al río.