Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra Las Personas de la Delegación Municipal Barinas capturaron a José Antonio Pinto Guache, de 33 años, acusado de violencia de género tras agredir a su expareja y al nuevo novio de ésta con un arma blanca tipo navaja.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó a través de su cuenta oficial en Instagram que el detenido no aceptaba la ruptura sentimental, por lo que durante varios días vigiló la rutina de sus víctimas.

El agresor ingresó violentamente a la vivienda del padre del nuevo compañero de su expareja, lugar donde cometió las agresiones físicas contra ambos. Como consecuencia del ataque, la mujer y el hombre fueron trasladados a un centro médico, donde el hombre fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece bajo cuidados especializados.

José Antonio Pinto fue puesto a la orden del Ministerio Público para que sea procesado por los delitos cometidos. Las autoridades hacen un llamado a denunciar cualquier caso de violencia de género para proteger a las víctimas y evitar hechos similares.