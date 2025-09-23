La Policía Nacional del Perú logró la captura de Maikel Yoel Rodríguez Pinto, alias «Maikel, el líder», un ciudadano venezolano señalado como el principal cabecilla de la organización criminal conocida como “Los occidentales”.

Esta banda se dedicaba a la extorsión de choferes de al menos diez empresas de transporte en Lima, donde exigían cupos ilegales que convertían en un lucrativo negocio ilícito.

Según las investigaciones oficiales, Maikel lograba recaudar hasta 40 mil soles mensuales mediante amenazas directas enviadas a través de audios intimidatorios a los conductores, utilizando estos métodos para mantener el control sobre las víctimas y garantizar el pago constante.

Además de estas actividades delictivas, el detenido mostraba su vida ostentosa en redes sociales, particularmente en TikTok, donde compartía videos en los que lucía cadenas de oro y plata, motos de alta gama y viajes a la playa filmados con drones, lo que terminó facilitando su identificación por las autoridades.

La Policía estima que esta red criminal habría acumulado aproximadamente 20 millones de soles producto de las extorsiones a las múltiples compañías dedicadas al transporte público.

En redes sociales, la presión ciudadana se intensifica demandando que Maikel sea sentenciado con cadena perpetua y recluido en un penal de máxima seguridad, para evitar que continúe ejerciendo influencia y control desde prisión.

Autoridades policiales y judiciales continúan con las diligencias para desmantelar por completo la estructura criminal y brindar seguridad a los trabajadores del transporte afectados.