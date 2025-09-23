La inseguridad en la zona comercial de Alta Vista, Puerto Ordaz, se ha intensificado con bandas formadas por sujetos de diferentes edades que escalan paredes y techos para saquear aires acondicionados y sustraer cobre, compresores y otros objetos de valor de los edificios.

Este fenómeno afecta gravemente a comerciantes y transeúntes, incrementando la sensación de inseguridad.

La situación se agrava porque los cuerpos policiales no intervienen con efectividad, ya que muchos de los delincuentes son considerados parte de la población vulnerable, lo que dificulta su detención y acción policial.

Según testimonios de afectados, los antisociales, incluyendo adolescentes dirigidos por adultos, actúan principalmente después de la medianoche y han causado pérdidas millonarias.

Cámaras de seguridad han registrado a uno de los ladrones trepando por el techo para continuar con el desmantelamiento. Los hurtos han dejado sin servicio a varios edificios comerciales por daños en las tuberías y sistemas de aire acondicionado.

Además, la presencia de niños y adolescentes en situación de calle dormitando en las inmediaciones de zonas comerciales y hospitales contribuye a una compleja realidad social que requiere atención urgente para prevenir que esta población vulnerable se vea involucrada aún más en actos delictivos.

Esta ola de robos ha ido en aumento, siendo las áreas del centro de Puerto Ordaz y Alta Vista las más afectadas.

Las víctimas denuncian la falta de apoyo y reacción efectiva por parte de las autoridades, lo que eleva la sensación de impunidad y desamparo en la comunidad.