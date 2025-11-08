Las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) han puesto en marcha una rigurosa y exhaustiva investigación tras el hallazgo de dos hombres que fueron presuntamente ejecutados en la carretera nacional que une a Santa Bárbara con El Vigía, en el occidente del país.

Detalles del hallazgo y víctimas

Fueron transeúntes quienes realizaron la alerta tras percatarse de la presencia de los cuerpos en un camellón a un lado de la vía. Inmediatamente, funcionarios adscritos a la Delegación Municipal del Cicpc se trasladaron al sitio para iniciar las primeras diligencias.

La comisión del cuerpo detectivesco procedió a acordonar la escena del crimen, realizar la inspección técnica ocular y la recopilación de evidencias de interés criminalístico para esclarecer el suceso.

Las víctimas fueron formalmente identificadas como Joandry José Castillo Ávila (27 años) e Iruyn Segundo Barboza (29 años). Ambos residían en el sector Buena Vista de la parroquia Santa Bárbara.

Proceso forense

Los cadáveres fueron levantados y trasladados a la morgue del Hospital General de Santa Bárbara, donde se les practicará la necropsia de ley.

Este procedimiento es crucial para determinar las causas exactas de la muerte y recabar mayores indicios sobre la dinámica del doble crimen.

Fuentes ligadas a la investigación indicaron que, de momento, «se mantienen abiertas todas las líneas de investigación» para establecer con precisión el móvil del doble homicidio y lograr la identificación y captura de los responsables materiales e intelectuales.

No se descarta ninguna hipótesis sobre las motivaciones que condujeron a este violento suceso.

El Cicpc ha asegurado que se están empleando todos los recursos disponibles para dar una pronta respuesta a este caso.