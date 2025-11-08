Más de 24 horas después de que bombarderos estratégicos B-52H de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevolaran aguas cercanas a la costa venezolana, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó el despliegue de sus aviones F-16 desde la Base Aérea Libertador de Maracay, en el estado Aragua.

Videos compartidos en redes sociales mostraron a varios cazas surcando los cielos venezolanos, mientras usuarios reportaron un inusual movimiento militar en la zona. Fuentes castrenses consultadas afirmaron que se trató de una “operación de patrullaje defensivo” como respuesta al sobrevuelo estadounidense.

Los B-52H Stratofortress, pertenecientes a la Base Aérea Minot en Dakota del Norte, participaron en una misión que la Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmó públicamente, difundiendo imágenes del operativo y del reabastecimiento en vuelo sobre el Caribe.

Aunque no se registraron incidentes, la acción fue interpretada por observadores internacionales como una demostración de fuerza cruzada en medio de la creciente tensión entre Caracas y Washington.

En 2024, episodios similares llevaron al gobierno venezolano a activar ejercicios militares con apoyo de Rusia e Irán, bajo el argumento de “defender la soberanía nacional”.