Hamás acusó este miércoles al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, de «continuar la agresión y repetir el crimen» tras irrumpir en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, donde participó en rezos judíos coincidiendo con el 35 aniversario del asesinato de 21 palestinos por la Policía de frontera en el lugar sagrado.

El grupo islamista condenó este acto como un «mensaje agresivo» que busca afianzar la división y el control israelí sobre la Mezquita de Al Aqsa.

Ben Gvir asistió a la Explanada, el tercer lugar más sagrado para el islam, para celebrar Sucot, la festividad judía de los Tabernáculos, desafiando las normas que regulan el acceso y los rezos en el sitio.

Aunque Israel controla la Explanada, rige un statu quo donde solo los musulmanes pueden rezar allí, mientras que los judíos solo pueden visitar en horarios limitados y no realizar oraciones, norma frecuentemente desafiada por sectores de la derecha israelí, incluidos Ben Gvir y Bezalel Smotrich.

El rezo judío oficial se realiza en el adyacente Muro de las Lamentaciones, como indica el Gran Rabinato israelí.

La visita del ministro tuvo lugar durante el tercer día de negociaciones indirectas entre Israel y Hamás en Egipto, relacionadas con el plan del expresidente Trump para Gaza.

Ben Gvir se ha manifestado repetidamente en contra de pactos con Hamás, abogando por la anexión de Gaza y la creación de asentamientos israelíes en territorio palestino.