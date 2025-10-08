Personas participan en una manifestación al cumplirse el segundo aniversario de los ataques de Hamás contra Israel, pidiendo la liberación de los rehenes cautivos en el enclave palestino, este martes en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Cientos de personas se congregaron este martes en el Parque Centenario de Buenos Aires para pedir la liberación de los 48 rehenes que permanecen cautivos en la Franja de Gaza, a dos años del ataque de Hamás y la ofensiva israelí.

El acto, convocado por familiares y amigos de los cautivos, destacó la presencia de tres argentinos vivos —Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio— y recordó a Lior Rudaeff, fallecido el año pasado.

Durante la concentración se encendieron velas y se guardó un minuto de silencio en memoria de las 1.200 víctimas del ataque de Hamás. Se leyeron los nombres de los rehenes y se exigió su liberación con el grito de «ajshav» (ahora en hebreo).

Los asistentes portaron banderas israelíes y lazos amarillos, símbolo de la lucha por los rehenes, y exhibieron carteles con rostros y mensajes como «devuélvanlos ahora» y «nunca más es nunca más».

Sabrina Ajmechet, diputada nacional por Propuesta Republicana (Pro), señaló que Argentina es el país con más secuestrados en Gaza después de Israel, y resaltó la urgencia de la liberación.

En el evento, Alomaí Rodríguez defendió las acciones israelíes en Gaza, calificándolas de legítima defensa hasta que los rehenes sean liberados y Hamás desarme.

Romina Markdorf, organizadora, valoró el apoyo del gobierno de Javier Milei a Israel y rechazó la idea de que Israel esté cometiendo genocidio, insistiendo en que «esto es una guerra iniciada por Hamás».

