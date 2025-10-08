Cristiano Ronaldo, de 40 años, se convirtió en el primer futbolista en superar los mil millones de dólares de patrimonio neto, alcanzando 1.400 millones según el Bloomberg Billionaires Index, tras renovar su contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudí hasta 2027.

Su nuevo contrato, firmado el 26 de junio, está valorado en más de 400 millones de dólares, además de obtener un 15% de participación en el club. Entre 2002 y 2023, Ronaldo ganó más de 550 millones en salarios y obtuvo ingresos adicionales de patrocinios con marcas como Nike, Armani y Castrol, que aportaron más de 175 millones a su patrimonio.

Su traspaso a Al-Nassr en 2023 le genera unos 200 millones anuales libres de impuestos, junto con un bono de fichaje de 30 millones. Su presencia en Instagram, con 665 millones de seguidores, es otra fuente importante de ingresos.

En lo deportivo, Ronaldo llegó a Arabia Saudí tras el Mundial de Qatar 2022, luego de una segunda etapa discreta en el Manchester United. Actualmente está concentrado con la selección portuguesa para los clasificatorios del Mundial 2026 en Norteamérica.

El Mundial 2026 es clave para Ronaldo, que aún no ha ganado el torneo en sus cinco participaciones previas y siempre ha marcado al menos un gol. De participar, podría convertirse en el primer jugador en disputar seis Mundiales, logro que también podría alcanzar Leo Messi con Argentina.