El cantante británico Harry Styles anunció el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, el primero en cuatro años, que tendrá por título ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’ y saldrá el 6 de marzo.

El artista, de 31 años, lo hizo público revelando la fecha de lanzamiento y la imagen de la portada del álbum, en la que se observa a Styles en una esquina, colocándose unas gafas de sol, sobre un paisaje oscuro y una bola de discoteca sostenida en el aire.

El disco, producido por Kid Harpoon, contiene 12 temas y ya está disponible para adquirir en preventa en su página web y en el resto de tiendas a partir de este viernes, indicó su discográfica, Sony Music, en un comunicado.

Rumores de su regreso

Los rumores del regreso a la música de Styles se habían incrementado en los últimos días, después de que varias ciudades británicas y del resto del mundo amaneciesen esta semana con unos enigmáticos pósteres en los que se podía leer: «We Belong Together».

Un frase con la que había cerrado un vídeo publicado en su canal de YouTube el 27 de diciembre, titulado ‘Forever, forever’, sobre su último concierto en Italia.

Tras el anuncio, el excomponente de One Direction ha cambiado su foto de perfil en Instagram, en la que aparece con unas gafas de sol naranjas y ataviado con un jersey amarillo, sobre una camisa de lunares y una corbata roja.

La carrera en solitario de Styles despegó después de abandonar la ‘boyband’ británica One Direction en 2016 y, un año más tarde, debutó con su álbum homónimo, ‘Harry Styles’, para después continuar en 2019 con ‘Fine Line’ y, por último, con ‘Harry´s House’ (2022).

Este último trabajo discográfico le valió numerosos reconocimientos a nivel global, como tres premios Grammy, incluido el de mejor álbum del Año, un galardón que también obtuvo en los premios Brit de la música británica.