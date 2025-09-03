El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, dijo este miércoles que el ataque en el sur del mar Caribe contra una lancha supuestamente perteneciente a la organización criminal Tren de Aragua es el inicio de una campaña contra los carteles de la droga controlados, según dijo, por el Gobierno de Venezuela.

«El presidente (Donald) Trump está dispuesto a pasar a la ofensiva de maneras que otros no lo han hecho, y a enviar esa señal clara al Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y otros que emanan de Venezuela, no vamos a permitir este tipo de actividad», dijo en entrevista a la cadena Fox News.

El jefe del Pentágono calificó a la operación en la que murieron este martes once supuestos «narcoterroristas» como «una clara demostración de poderío militar» estadounidense.

«Tenemos activos increíbles y se están concentrando en la región. ¿Van a seguir traficando con drogas? Es un nuevo día, es un día diferente, y esos once narcotraficantes ya no están con nosotros, con lo que enviamos una señal muy clara de que Estados Unidos no va a tolerar este tipo de actividad en nuestro hemisferio», agregó.

Ante la posibilidad de que el video del ataque publicado por Trump fuera creado con inteligencia artificial, como ha denunciado un alto funcionario venezolano, Hegseth insistió en que «definitivamente» las imágenes son reales.

«Lo vi en vivo. Sabíamos exactamente quién estaba en ese barco. Sabíamos exactamente qué estaban haciendo y sabíamos exactamente a quién representaban: TdA, una organización narcoterrorista designada por Estados Unidos, que intentaba envenenar a nuestro país con drogas ilícitas», advirtió.

El secretario de Defensa estadounidense repitió las acusaciones del mandatario estadounidense y otros altos funcionarios de su Administración contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien según Hegseth, está «actuando en la práctica como el cabecilla de un narcoestado».

Trump aseguró este martes que el Ejército de su país realizó un «ataque cinético (referido generalmente a ataque con proyectiles)» contra una embarcación que trasladaba drogas en el Caribe sur como parte de una operación contra la banda Tren de Aragua, designada como una organización terrorista por Washington.

Este operativo es el primer golpe que Estados Unidos da por medio de la fuerza militar que desplegó cerca de las costas de Venezuela y que está conformada por al menos siete buques de guerra, incluidos destructores con misiles.

Este despliegue naval sin precedentes de la invasión de Panamá de 1989 está siendo apoyada por un escuadrón anfibio, una fuerza especial que desplegó tres navíos y más de 4.500 efectivos y se estima que hay otros 2.200 soldados adicionales.

Maduro por su parte ha denunciado que la verdadera intención del Gobierno estadounidense es apropiarse de las riquezas de Venezuela. «Ellos vienen (…) por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas», dijo este martes.