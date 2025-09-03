Antonio Hamraj, director de Representantes de la Comunidad Guyanesa en Venezuela (RCGV), organizó un evento cultural y espiritual en el auditorio del Hotel La Llovizna en Unare, Ciudad Guayana. La actividad contó con la presencia del monje y guía espiritual de la Iglesia Rama Krishna, Pandit Nand Kumar Ajhodio, y otras destacadas figuras de la Guayana Esequiba.

Pandit Nand Kumar Ajhodio, líder espiritual asociado a la tradición de Rama Krishna, dirige una iglesia en Brisas del Sur. Hamraj explicó que la Rama Krishna es un movimiento monástico y devocional fundado en India, que se centra en la adoración de Krishna y tiene presencia en varios países, incluyendo Venezuela.

“El templo hindú realiza actividades como cantos, meditación, estudios y rituales devocionales que buscan fomentar la conexión espiritual y el crecimiento personal de los fieles,” detalló Hamraj.

Actividades sociales

El director de RCGV destacó las acciones sociales que se vienen realizando en diferentes sectores de Guayana, con la participación de enfermeras, médicos, activistas comunitarios y el apoyo de la iglesia hindú, lo que ha permitido reconocer la labor de destacados ciudadanos.

Durante el evento, el monje Pandit Kumar agradeció a las comunidades guyanesa, hindúes y venezolanos que asistieron. Resaltó la importancia de la unificación entre países y la necesidad de dejar de lado las diferencias para “mantener la paz entre hermanos”.

Por su parte, Hamraj anunció que harán una invitación a la Embajada de India para establecer reuniones con la Dirección Cultural y Religiosa del RCGV para fortalecer intercambios de conocimientos culturales y religiosos. También informaron que se prepara una carta dirigida al Primer Ministro de India con el fin de estrechar lazos, especialmente ante el crecimiento de la población hindú en Ciudad Guayana.

Reconocimientos

En la ceremonia, el guía espiritual Pandit Kumar y el director Antonio Hamraj entregaron reconocimientos a profesionales que realizan destacado trabajo social en la región.

Entre los homenajeados estuvieron la licenciada Odalys Velásquez (enfermera), el licenciado Alexander Yanes (quiropraxia), el Dr. Jorge Machado (ginecólogo), la Dra. Judith Mercado (medicina general), el Dr. José Aro (politólogo) y el Dr. Jesús Utrera (medicina general). También se agradeció el apoyo brindado por el Hotel La Llovizna.

Ambas personalidades coincidieron en el compromiso de seguir ayudando a las personas más vulnerables de las comunidades de Ciudad Guayana. Asimismo, hicieron un llamado a instituciones públicas, privadas y a nuevos interesados a integrarse para ampliar estas iniciativas sociales.