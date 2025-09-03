La pareja fue aprehendida por una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, (Cicpc) en el sector Monte Verde, parroquia San Rafael de Alcázar, municipio Obispo Ramos de Lora, estado Mérida.

El comisario general Douglas Rico, director nacional de la policía judicial los identificó como Geraldine Eloísa Hernández Barrios, de 25 años, y a Pedro Luis Corredor Uzcategui, de 45, madre y padrastro respectivamente de tres menores de edad, por presuntos actos de maltrato físico y abuso sexual contra los niños.

Según el director del Cicpc, la denuncia fue presentada por la abuela paterna de los pequeños, quienes eran víctimas constantes de maltrato. Uno de los niños de seis años fue encontrado encadenado a la pata de una cama, como castigo por comportamientos no tolerados por el padrastro. Además, la hermana gemela de este niño sufrió abuso sexual.

Durante la investigación, se constató que el adolescente de 13 años también era víctima de agresiones físicas para obligarlo a obedecer. Todo esto ocurría bajo el conocimiento y consentimiento de la madre, quien no impedía los abusos.

Los menores fueron trasladados a organismos de protección especializados y actualmente reciben atención médica para tratar las lesiones y el trauma sufrido.

Ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público y enfrentan procedimientos legales por los delitos cometidos contra los niños.