La selección de beisbol de Venezuela, categoría sub-15, mantuvo el invicto y selló su pase a la final del Panamericano que se disputa en la capital del estado Lara, la ciudad de Barquisimeto, luego de imponerse 10 carreras por 5 a su similar de Brasil, en el estadio Don Antonio Herrera Gutiérrez de la ciudad «crepuscular».

El jardinero central Israel Carpio fue el más destacado con el madero al ligar de 3-2 con triple, tres carreras impulsadas y una anotada. A su vez, el segunda base Ángel Rondón aportó un inatrapable y par de remolcadas y el primera base Ángel Rodríguez pisó el plato en par de ocasiones para sentenciar el cuarto triunfo de los criollos.

La victoria se la apuntó el abridor Enmanuel Pérez, quien trabajó por espacio de 5.1 entradas en las que recibió cinco hits, cuatro anotaciones, tres de ellas sucias, con una base por bolas y un ponche recetado, mientras que Matheus Kanabushi toleró cuatro incogibles, nueve rayitas (tres sucias), otorgó tres boletos y abanicó a la misma cantidad de contrarios en 4.2 actos para llevarse el revés.

Cuatro triunfos

En el primer choque de la jornada, Perú derrotó 5 carreras por 3 a Ecuador para mantenerse con vida en la lucha por quedarse con el segundo cupo rumbo a la final del torneo, que otorgará un cupo al Mundial de la disciplina que se celebrará en Italia, el próximo año.

Venezuela domina la ronda eliminatoria del Panamericano de beisbol con registro de cuatro victorias sin derrotas, escoltada por Colombia en el segundo puesto con marca de dos ganados y un perdido, mientras que Brasil (1-2), Perú (1-2) y Ecuador (0-3) se ubican fuera de la clasificación a la final.