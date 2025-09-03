Los Orioles de Baltimore aseguraron la serie contra los Padres de San Diego con una victoria de 6-2 en el Petco Park. La ofensiva de los Orioles se mostró productiva desde el inicio, y su pitcheo logró contener los intentos de remontada de los Padres.

Por los Orioles destacaron Jeremiah Jackson quien abrió el marcador con un jonrón solitario en la primera entrada. También contribuyó con una carrera impulsada con un roletazo en la parte baja del octavo episodio.

Emmanuel Rivera por su parte fue un factor clave en la victoria, destacándose con un sencillo de dos carreras que le dio a los Orioles una ventaja de 3-0 en la tercera entrada. Más tarde, trajo dos carreras adicionales al plato en el quinto inning, finalizando con cuatro carreras impulsadas en el juego.

Tyler Wells se llevó la victoria en su primera apertura del año, lanzando cinco entradas completas en las que permitió dos carreras limpias y cinco hits, ponchando a cuatro bateadores.

El venezolano Albert Suárez hizo su regreso al equipo lanzando una entrada limpia.

Por los Padres entretanto, Luis Arráez conectó un jonrón de dos carreras para los Padres en la tercera entrada, lo que redujo la ventaja de los Orioles a 3-2. Con este cuadrangular, alcanzó los 1,000 hits en su carrera en las Grandes Ligas.

Yu Darvish cargó con la derrota, permitiendo cinco carreras y seis hits en cinco entradas.

A pesar de un esfuerzo en la novena entrada, los Padres no lograron capitalizar sus oportunidades, y un gran fildeo de Dyan Beavers selló la victoria de Baltimore.

En general, fue un partido en el que la ofensiva oportuna de los Orioles y un sólido pitcheo de sus abridores y relevistas les permitieron dominar a los Padres. A pesar del histórico jonrón de Luis Arráez, los Padres no pudieron generar suficientes carreras para cambiar el rumbo del encuentro.