La explosión aconteció en horas de la tarde del domingo en la calle 8 del sector Primero de Mayo, parroquia Chirica en San Félix, las víctimas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado.

Según versiones preliminares, Yoselyn de Zorrilla intentaba encender la cocina de su hogar para preparar el almuerzo cuando ocurrió la explosión. En el siniestro también resultaron heridas sus hijas de 10 y 11 años.

Las tres víctimas fueron trasladadas de emergencia a la Unidad de Quemados del hospital Universitario Ruíz y Páez, ubicado en el municipio Angostura del Orinoco, donde permanecen recluidas bajo estricta vigilancia médica.

La familia Zorrilla enfrenta una difícil situación y ha solicitado apoyo solidario para afrontar los costos médicos. Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al número telefónico 0414-0348824.