Un triple crimen ocurrió en horas de la madrugada del martes en el callejón Las Flores de Mauroa, estado Falcón, sujetos portando armas de fuego mataron a tres miembros de una misma familia.

Las víctimas fueron identificadas como Dania Gregoria Gutiérrez, de 60 años, su pareja Kelvin Navas y una hija de ambos, los cadáveres presentaron múltiples disparos, el suceso se registró en el hogar de los abatidos.

Según las primeras investigaciones, el crimen habría sido cometido por alguien cercano a la familia, lo que ha motivado un despliegue amplio de seguridad en la zona, incluyendo alcabalas en puntos estratégicos. Autoridades buscan evitar la posible fuga del principal sospechoso, quien podría dirigirse al estado Zulia y posteriormente intentar salir del país.

Este múltiple homicidio representa uno de los casos más graves en la región en lo que va del año, siendo el primero de esta magnitud desde que, el 30 de septiembre de 2024, una madre, sus dos hijas y el esposo de una de ellas fueron asesinados en el sector Areguito del municipio Unión.

La comunidad local se encuentra consternada, mientras los organismos de seguridad continúan con las pesquisas para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

Este hecho vuelve a poner en alerta a las autoridades y a la población sobre los niveles de violencia que persisten en el estado Falcón, exigiendo medidas contundentes para garantizar la seguridad de sus habitantes.