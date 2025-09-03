Dos vehículos cayeron en una cárcava en la ruta I de Vista al Sol en San Félix. Entre las víctimas se encontraba un motorizado que sufrió graves heridas. Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada de este domingo.

Al parecer, otros ciudadanos también han caído en esta zanja, que amenaza con derrumbar algunas viviendas y dejar sin hogar a varias personas que habitan en ellas.

La extensión de la cárcava avanza en distintas direcciones, poniendo en riesgo a vecinos de los sectores Santiago Mariño y Villa Tablitas.

La zanja comenzó a desbarrancarse de manera sigilosa. Exgobernadores del estado Bolívar como: Francisco Rangel Gómez, Justo Noguera y Ángel Marcano, conocieron del problema; sin embargo, los afectados indican que no tomaron medidas para evitar que la cárcava dejara incomunicado el barrio Santiago Mariño.

El barranco está a escasos metros de varias viviendas ubicadas en la calle principal de la referida comunidad. Los vecinos consideran este problema como una amenaza para varias familias que, según sus declaraciones, no tienen a dónde ir.

“Ahora les toca a la gobernadora Yulisbeth García y al alcalde Yanny Alonzo dar respuestas a los residentes de Vista al Sol. La cárcava es una amenaza para nuestra parroquia, la han arreglado varias veces, pero colapsa en poco tiempo”, señaló Luisa García.

Socavación prolongada

Las lluvias continuas, sumadas al caudal de agua que circula por la fosa, han ido agrandando el barranco y poniendo en riesgo varias casas. Lugareños aseguran que todo comenzó cuando las bateas de concreto empezaron a desprenderse y el gobierno hizo caso omiso.

Nellys Sugey, fundadora del sector José María Vargas de la ruta I de Vista al Sol y residente actual de Santiago Mariño, indicó que no es la primera vez que reparan la cárcava; aunque en otras ocasiones han intervenido, esta continúa desbarrancándose.

“He sido testigo de innumerables denuncias y solicitudes hechas por los vecinos, e incluso hemos realizado protestas, pero nadie responde. Ya el barranco se convirtió en una amenaza”, afirmó.

Pide al nuevo alcalde, Yanny Alonzo, y a la gobernadora, Yulisbeth García, que visiten el lugar para que constaten la magnitud del problema y el riesgo en el que se encuentran algunas viviendas y sus propietarios.

Vehículos y moto

Fabiola Rodríguez denunció que varios vehículos y una moto han caído en la zanja, causando heridas a las personas. “Circulan en horas de la noche y no se percatan de la zanja porque toda la calle está sin alumbrado”, explicó.

Además, aseguró que es un peligro evidente que los vecinos de Santiago Mariño han denunciado. También indicó que el socavón dejó incomunicado el barrio y que la abertura está a pocos metros de una vivienda.

Manifestó que esta situación se prolonga por varios años. “Aquí vinieron Rangel Gómez, Justo Noguera y Ángel Marcano, todos acompañados de los alcaldes de ese momento, y no hicieron nada para resolver el problema”.

Un trabajador del transporte público comentó que toda la calle de la ruta I de Vista al Sol se encuentra destruida y pidió que la cárcava sea embaulada antes de que derribe la carretera y deje incomunicadas a varias comunidades de las parroquias Vista al Sol y 11 de Abril.