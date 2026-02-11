Una lamentable tragedia se registró la noche de este martes 10 de febrero en la vía al sur del estado Monagas, donde dos bomberos perdieron la vida mientras cumplían con el ejercicio de sus funciones combatiendo un voraz incendio forestal.

Se trata de Arístides José Figueroa Ramos y John Kennedy Matute Robles, ambos trabajadores de la Gerencia de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, del Distrito Morichal, División Carabobo de PDVSA. Las víctimas respondían al llamado de emergencia cuando, según fuentes policiales, fueron alcanzadas por las llamas, quedando atrapados en el siniestro.

Sus cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital Universitario «Dr. Manuel Núñez Tovar» (Humnt) para las diligencias de rigor. A través de redes sociales y plataformas digitales, familiares, amigos, conocidos y trabajadores de PDVSA han expresado su profundo pesar, enviando condolencias a los dolientes de estos valientes bomberos.