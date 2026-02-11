La jornada en la Serie de las Américas 2026 dejó definidos los puestos de vanguardia de cara a las semifinales, con victorias contundentes para los representantes de Venezuela y Panamá en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

Magallanes impone su fuerza ante Colombia

Los Navegantes del Magallanes, representantes de Venezuela, garantizaron la segunda casilla de la clasificación tras vencer 11-5 a los Caimanes de Barranquilla (Colombia).

La ofensiva venezolana castigó el pitcheo rival con un total de 11 inatrapables, destacando cuatro cuadrangulares: dos de Ángel Reyes, uno de Wilfredo Tovar y otro de Hernán Pérez.

Por la escuadra colombiana, que también se encuentra clasificada a la siguiente ronda, sobresalieron los vuelacercas de Carlos Arroyo y Andrés Angulo. La victoria desde el montículo fue para el relevista Edwar Colina, mientras que la derrota recayó en el abridor Julio Vivas.

Panamá remonta y se queda con el liderato

En un duelo de alta tensión, las Águilas Metropolitanas de Panamá defendieron su invicto al derrotar 7-6 a Cuba.

Los actuales campeones del torneo llegaron al último episodio en desventaja, pero aprovecharon el descontrol del cerrador cubano Frank Álvarez para igualar el marcador y, posteriormente, capitalizar un error defensivo de Yoel Yanqui que selló la remontada.

Con este resultado, Panamá (5-0) asegura matemáticamente el primer lugar de la ronda eliminatoria, lo que le permitirá jugar la semifinal como local contra el equipo que ocupe la cuarta posición.

El lanzador Jorge Bautista se llevó el crédito tras una sólida actuación como relevista de 2.1 entradas.

Nicaragua vence a Argentina y espera resultados

En la sede de Macuto, la selección de Nicaragua cumplió con su tarea al derrotar 10-2 a Argentina, manteniendo vivas sus esperanzas de clasificación. El ataque centroamericano fue liderado por un doble remolcador de Oswaldo Arcia y un cuadrangular solitario de Edgardo Fermín.

Nicaragua, que tendrá jornada de descanso en el cierre de la primera fase, queda ahora a expensas de los resultados de los demás encuentros para determinar si logra avanzar a la postemporada. El lanzador ganador fue Jesús Garrido.