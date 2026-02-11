El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó este miércoles a Venezuela para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez, en la visita de más alto nivel desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

«Bienvenido a Venezuela, secretario Wright. Su visita es clave para avanzar la visión del presidente Donald Trump de una Venezuela próspera. El sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela», declaró la Embajada de EE.UU. en redes. El objetivo central es fortalecer lazos para discutir el futuro de PDVSA en plena transición política.

Wright aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía (Caracas) para una visita oficial de dos días. Este miércoles se reúne con Rodríguez y ofrece declaraciones a la prensa; el jueves visitará un centro de procesamiento de Chevron.

Petróleo sin ser prioridad explícita

Pese a que el petróleo domina la agenda, Wright desligó la intervención estadounidense de las reservas venezolanas: «Nunca fueron una parte significativa de la toma de decisiones», afirmó a Político. «Era un problema geopolítico de un país que representaba amenaza para vecinos, hemisferio occidental y exportador de armas, drogas y criminalidad».

Empresas internacionales deben asociarse obligatoriamente con PDVSA, criticada por corrupción y mala gestión. Una docena de congresistas envió carta a la fiscal general Pam Bondi exigiendo aplicar rigurosamente la Ley FEPA contra sobornos. Paralelamente, Trump se reúne el viernes con militares de la Operación Resolución Absoluta que capturó a Maduro.