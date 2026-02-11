El Deportivo Táchira selló su pase a la Fase 2 de la Copa Libertadores tras vencer 1-0 a The Strongest en el tiempo reglamentario y rematar la faena en una dramática tanda de penaltis (5-3). Con este resultado, el conjunto «Aurinegro» logra revertir la serie y mantiene vivo el sueño de alcanzar la fase de grupos.

Dominio y suspenso en Pueblo Nuevo

Bajo la dirección del exmundialista Álvaro Recoba, el equipo venezolano tomó la iniciativa desde el pitazo inicial.

Por su parte, el dominio se materializó en el minuto 32, cuando el uruguayo Rodrigo Pollero conectó un certero cabezazo tras un centro preciso de Carlos Sosa, poniendo el 1-0 que igualaba el marcador global (2-2).

A pesar del control, las imprecisiones en la zona media generaron tensión en el banquillo. Recoba, atento a los detalles, no dudó en corregir a sus piezas clave.

«Andá sin miedo», fue la instrucción directa que las cámaras captaron hacia Adalberto Peñaranda durante la primera mitad.

Antes del descanso, el VAR ahogó el grito de gol de Pollero, quien había anotado el segundo en posición adelantada.

Camargo y la resistencia boliviana

En el complemento, la intensidad local disminuyó, permitiendo que The Strongest adelantara líneas. La figura del encuentro se dividió entre los dos arcos.

El guardameta boliviano, Rodrigo Banegas sostuvo a su equipo con intervenciones cruciales ante remates de Luis ‘Cariaco’ González en los minutos 73, 75 y 80.

Mientras que el portero tachirense Jesús Camargo se vistió de héroe al atajar un penal a Víctor Ábrego, sentenciado tras una mano en el área de Lautaro Lusnig.

Definición desde los doce pasos

Tras ocho minutos de tiempo añadido y con el global empatado, la serie se decidió desde el punto penal. Táchira mostró una efectividad perfecta anotando sus cinco disparos, mientras que el conjunto boliviano falló en dos ocasiones, dejando el marcador final de la tanda en 5-3.

Con este triunfo, el club venezolano avanza de ronda y deberá ajustar detalles tácticos para enfrentar su próximo reto en el torneo continental más importante de Sudamérica.