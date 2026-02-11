Centauros de Bolívar ha oficializado la contratación de Deanglo Stewart, siendo el primer importado para la venidera temporada de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) de la organización.

«¡Bienvenido, Deangelo! Estamos listos para dar batalla en la pintura y el perímetro», publicó el equipo a través de sus canales oficiales.

Stewart se caracteriza por ser un jugador versátil que llega para aportar potencia y técnica al conjunto de la región.

El nacido en Detroit cuenta con 30 años de edad y una estatura de 1.98 metros, dimensiones que le permiten desempeñarse con solvencia tanto en la posición de alero como de escolta.

Su llegada promete brindar profundidad al esquema táctico del equipo, destacando por su capacidad atlética y un sólido manejo del balón.

El norteamericano arriba a tierras venezolanas con ritmo competitivo, tras su reciente paso por la Liga AUF de Uruguay, donde demostró su capacidad anotadora y visión de juego.

Esta experiencia en el baloncesto sudamericano será clave para su rápida adaptación al estilo físico y dinámico de la SPB.