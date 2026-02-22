La cantante estadounidense Hilary Duff marca su regreso definitivo a la industria musical con el lanzamiento de su álbum Luck… or Something, rompiendo un silencio discográfico de una década dedicado a su faceta actoral y a su vida familiar.

Esta nueva producción consta de 11 temas, entre los que destacan piezas como «Mature», «Roommates» y su más reciente sencillo, «Weather For Tennis».

A diferencia de otros íconos de su generación, Duff prefirió pausar su rol como intérprete para consolidar su carrera en televisión.

La artista no busca replicar fórmulas de éxitos pasados; en su lugar, apuesta por una identidad pop reconstruida desde la madurez y la evolución personal.

Luck… or Something confirma que su vínculo con la composición nunca se extinguió, solo esperaba el momento preciso para ser compartido.

Con este álbum, Duff inaugura una etapa íntima y contemporánea que abraza sus raíces musicales bajo una nueva luz.