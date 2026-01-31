Una discusión familiar en Montalbán, Carabobo, terminó en tragedia cuando un hombre apuñaló a su hermano durante un altercado en su vivienda del sector Las Mercedes.

La víctima fue identificada como César Perdomo Sánchez, de 58 años, quien recibió una herida en el pecho y fue trasladado de urgencia al Hospital de Bejuma, donde falleció poco después de su ingreso.

El agresor, su hermano Arley Perdomo, habría atacado a César tras una disputa que escaló de manera violenta. Los vecinos relataron que el fallecido era un hombre respetado y trabajador, reconocido en la comunidad por su carácter tranquilo y colaborador.

El hecho también provocó un impacto emocional devastador en la familia: según reportes, la madre de los hermanos sufrió un infarto tras enterarse de la muerte de César y falleció posteriormente.

Las autoridades policiales confirmaron la detención del responsable, mientras que los motivos que desencadenaron la confrontación siguen bajo investigación. Los organismos de seguridad locales se encuentran recabando información para esclarecer los detalles del incidente.