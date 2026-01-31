En el marco de la celebración del Día Nacional del Cine, el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, ubicado en Ciudad Bolívar, se convirtió en una sala de encuentro para el séptimo arte, rindiendo homenaje a la identidad visual venezolana con la proyección de la emblemática película “Reverón”.

La actividad contó con una nutrida participación de jóvenes atraídos por la cultura, entre ellos estudiantes de U.E.C.P José Miguel Sanz y de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), junto con la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE).

La elección de esta pieza audiovisual no fue casualidad. Al proyectar la vida y obra del “Mago de la Luz”, Armando Reverón, el museo reafirma su compromiso de conectar a las nuevas generaciones con los referentes artísticos que han moldeado la historia. Los estudiantes pudieron debatir sobre la estética del filme y la importancia de preservar el legado de los grandes