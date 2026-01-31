El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo este viernes una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que ambas partes reiteraron su disposición a estrechar la colaboración bilateral en agendas de interés común, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En una publicación en redes sociales, la cancillería mexicana señaló que la conversación ocurrió “esta tarde” y que ambos funcionarios coincidieron en impulsar la cooperación entre sus dependencias.

Por su parte, un comunicado oficial del Departamento de Estado —atribuible al portavoz adjunto principal, Tommy Pigott— indicó que Rubio conversó con De la Fuente sobre “el avance de las prioridades compartidas y la seguridad regional”, sin ofrecer más detalles sobre temas específicos abordados.

La llamada ocurre un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece un mecanismo para imponer aranceles adicionales a importaciones de países que, directa o indirectamente, vendan o suministren petróleo a Cuba.

El decreto prevé que el Departamento de Comercio estadounidense determine si un país suministra crudo o petrolíferos a la isla, y que posteriormente el Departamento de Estado recomiende si procede y en qué magnitud la tarifa adicional.

México se convirtió a finales de 2025 en el principal proveedor de petróleo a Cuba tras el desplome de los envíos desde Venezuela.

Horas antes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que su Gobierno buscará “distintas alternativas” para apoyar al pueblo cubano y advirtió que la medida podría “desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance” en la isla, con impacto en hospitales, alimentación y servicios básicos.

Sheinbaum dijo que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a entablar contacto con el Gobierno estadounidense para conocer con precisión los alcances del decreto y plantear el riesgo humanitario, en línea con la postura histórica de México de solidaridad con Cuba.

El miércoles pasado Sheinbaum habló por teléfono con su homólogo Trump, en una conversación de casi 40 minutos, que fue calificada como cordial y productiva.