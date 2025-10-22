Ramón Alirio Sandio Mora, un hombre apreciado por su altruismo y compromiso con su comunidad, fue brutalmente asesinado en su vivienda ubicada en Las Vegas de Palo Negro, municipio Libertador.

El hallazgo de su cuerpo conmocionó a vecinos y familiares, quienes ahora exigen justicia y la pronta captura de los responsables.

Con 68 años, Ramón llevaba más de quince residiendo en el sector, donde era conocido por su humildad y generosidad.

Sus nietos y vecinos lo describen como un hombre que frecuentemente entregaba comida a niños y familias en situación vulnerable, dejando un recuerdo imborrable de solidaridad.

Según testimonios de residentes cercanos, el crimen tuvo lugar en horas de la madrugada. Uno de los agresores fue visto persiguiendo con un cuchillo a una mujer que presenció el violento episodio, agregando gravedad a la situación.

Las autoridades policiales manejan como posible móvil del asesinato los celos infundados, aunque la investigación sigue abierta para esclarecer todos los detalles y motivaciones detrás del acto.

La comunidad local está consternada por este suceso, y familiares de Ramón Sandio Mora hacen un llamado urgente a las fuerzas de seguridad para que se haga justicia y se garantice la tranquilidad en Las Vegas de Palo Negro, un área afectada por recientes hechos violentos.