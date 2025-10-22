Los elevados y vías alternas de la avenida de Los Trabajadores en Puerto Ordaz están en avanzado estado de deterioro, con asfalto saturado de huecos que varían en tamaño y forman cráteres que dificultan el tránsito y dañan tren delanteros, suspensiones y sistemas hidráulicos de los vehículos.

Un caso crítico es el tramo cerca del estadio La Paila, junto a la avenida Castillito, donde el asfalto prácticamente desaparece y grandes orificios son inevitables para los conductores.

No solo esta vía presenta problemas, sino que también todos los retornos que conducen a la avenida de Los Trabajadores y a la avenida Guayana están afectados por esta problemática.

Trabajadores de las empresas básicas han comenzado labores de mantenimiento y desmalezamiento, pero usuarios insisten en la necesidad de un asfaltado completo para estas rutas que transportan diariamente a un gran número de empleados hacia la zona industrial de Matanzas.

Inseguridad y falta alumbrado

Además del mal estado de las vías, existen preocupantes problemas de inseguridad y alumbrado público.

Según denuncias, muchos postes carecen de lámparas o tienen las bombillas quemadas, generando zonas oscuras que facilitan actos delictivos.

Conductores, como Pedro Reyes, alertaron que desde la noche la circulación es peligrosa, ya que delincuentes colocan obstáculos o lanzan piedras para forzar la detención y asaltos.

Pescadores que regresan de trabajar también han sido víctimas de robos en esta área, situación que aumenta el clamor popular por mayor presencia policial y mejor iluminación para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Esta situación refleja el abandono prolongado de estas importantes arterias viales, cuyo deterioro afecta a la movilidad y seguridad de cientos de personas en la ciudad, demandando acción urgente por parte de las autoridades responsables.​