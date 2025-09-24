El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en horas de la madrugada del domingo, a escasos metros de la entrada del sector campesino La Ceiba, cercano al elevado que conduce al Puente Orinoquia y adyacente al asentamiento campesino San Jacinto.

La víctima fue identificada como Sail Jhonatt Ramírez Calzadilla, quien tenía su domicilio cerca de la vía hacia el puente Orinoquia. El sábado se reunió con conocidos en La Ceiba, comunidad próxima a la autopista Simón Bolívar.

Ramírez fue encontrado sin vida con un golpe contundente en la parte posterior de la cabeza, una herida abierta en la ceja derecha, escoriaciones en el rostro y el dedo medio de la mano izquierda apuntando.

Todo indica que la víctima fue atacada por varias personas. Además, se sospecha que el lugar del hallazgo no corresponde al sitio original del homicidio, sino que se habría utilizado para desviar las investigaciones.

Funcionarios de la Policía del Estado Bolívar acudieron al sitio para resguardarlo, y posteriormente expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron las pesquisas preliminares.

Presuntamente, hay varias personas detenidas relacionadas con el caso, entre ellas una mujer que fue pareja de la víctima.