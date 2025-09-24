Los Tigres de Aragua anunció el retiro del número 26 en honor al legendario mánager estadounidense Buddy Bailey, quien falleció este martes a los 68 años de edad.

El conjunto bengalí informó en sus redes sociales que esta decisión busca reconocer a Bailey por haber escrito una «historia real» con la organización y sus fanáticos, siendo el número que portó durante su exitosa trayectoria con el equipo.

«Eres una leyenda y siempre te recordaremos como un aragüeño más», destacó en el mensaje emitido por el club.

Buddy Bailey: una leyenda bengalí

Bailey se erigió como una figura histórica de los Tigres, forjando una dinastía entre 2003 y 2012 que le valió a la franquicia seis títulos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y una Serie del Caribe en 2009.

El equipo de Aragua se prepara para su aniversario número 80 en la venidera zafra, con Oswaldo Guillén al mando como estratega, quien asumió el cargo tras la salida de Bailey luego de la campaña 2024-2025.

Además de los Tigres, Bailey también dirigió a los Tiburones de La Guaira en Venezuela y tenía previsto liderar a los Senadores de Caracas en la Liga Mayor de Béisbol en 2026.