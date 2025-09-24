La destacada atleta venezolana y medallista de bronce mundial, Robeilys Peinado, ha anunciado una nueva y emocionante etapa en su vida: la dulce espera de su primer hijo.

A través de un emotivo mensaje en redes sociales, acompañado de conmovedoras fotografías, la pertiguista compartió la noticia junto a su pareja, el también deportista venezolano Rafa Vásquez.

«Dios escuchó nuestras oraciones; con el corazón lleno de felicidad queremos compartir esta noticia con ustedes», señaló Peinado, reflejando la inmensa alegría de la pareja.

Con profunda emoción, la saltadora de pértiga concluyó que «a partir de ahora se abre un capítulo nuevo en nuestras vidas y no hay dudas de que será uno de los más bonitos».